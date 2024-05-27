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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تجدد إطلاق نيرانها اتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أطلقت طائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" اليوم الإثنين، سلسلة جديدة من نيرانها اتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية لديها تعاملت مع مجزرة في رفح الفلسطينية بمنطقة تؤوي آلاف النازحين ، وأوضحت أن مشاهد المصابين والشهداء مروعة مع عدم وجود مستشفيات ووصفت الوضع بأنه "صعب للغاية" .
وقالت أن هناك نحو 40 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة على مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهداف قياديين اثنين من القسام في غارات على مدينة رفح الفلسطينية وهما ياسين ربيع وخالد النجار.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، سلسلة غارات مكثفة في أماكن متفرقة برفح الفلسطينية واستشهد نحو 40 مواطنًا وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح شمال غرب رفح.

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