احتفالية العيد الـ 11 لتأسيس إيبارشية هولندا

احتفلت إيبارشية هولندا ، بالعيد الحادي عشر لتأسيسها، بسيامة الأنبا أرساني أسقفًا لها عام ٢٠١٣.

أقيمت الاحتفالية في كاتدرائية السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم، وبدأت بالقداس الإلهي الذي تولى خدمته الأنبا أرساني، وشاركه الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، ومجمع كهنة إيبارشية هولندا، وشعبها الذين أتوا من كافة كنائسها للمشاركة في الاحتفال بتأسيس إيبارشيتهم.

حضر الاحتفالية هان تير هيجدي عمدة مدينة بوسوم، حيث ألقيت عدة كلمات وقدمت فرق الكورال ألحان وتسابيح وترانيم كنسي ، كما تم عرض الفيلم التسجيلي "الخادم" الذي تناول عمل الله مع الأنبا أرساني في الإيبارشية.

واختتمت الكلمات بكلمة قدم خلالها الشكر لله وللجميع، كما شكر قداسة البابا تواضروس الثاني، على اهتمامه ومتابعته الدائمة لأحوال الإيبارشية التي تعد باكورة الإيبارشيات التي تأسست في عهده.