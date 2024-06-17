نشاط مكثف للهلال الأحمر خلال تأمين فعاليات عيد الأضحي بالحدائق والميادين بالدقهلية

قال الدكتور وائل عبدالعزيز كيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إن متطوعي الهلال الاحمر المصرى بالدقهلية قدموا خدمة الاسعافات الأولية لبعض الحالات في حين قدموا خدمة الدعم النفسي الاجتماعي وقاموا بالبحث عن الأطفال الذين ضلوا الوصول إلى آبائهم و سلموهم إليهم كما قاموا بتوزيع اللعب والهدايا والحلوي علي الأطفال.

ومن جانبه قدم الشكر لمجلس إدارة الهلال الأحمر بالدقهلية والمدير التنفيذي وفرق التطوع وجميع العاملين بالهلال الأحمر لما يقدمه الفرع من أنشطة وفاعليات و أعمال خيرية وانسانية تميز بها فرع الدقهلية الذي مازال يقدم صورا بديعة جميلة للعمل الخيري والإنساني في جميع المناسبات الإجتماعية والوطنية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي برفع درجة الإستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث تم التوجيه بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

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