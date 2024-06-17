البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس وتوابعها، حيث اطمئن على صحته، كما استعرض قداسته معه أمور الخدمة والرعاية في الإيبارشية، وتدبير الآباء الكهنة والخدام في كنائس الايبارشية، ووعد نيافته، قداسة البابا بعقد اجتماع مع مجمع كهنة الإيبارشية في القريب العاجل.

حضر المقابلة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

وفي نفس السياق، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، بمحافظة المنيا.

عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.

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