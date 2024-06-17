ads
الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس وتوابعها، حيث اطمئن على صحته، كما استعرض قداسته معه أمور الخدمة والرعاية في الإيبارشية، وتدبير الآباء الكهنة والخدام في كنائس الايبارشية، ووعد نيافته، قداسة البابا بعقد اجتماع مع مجمع كهنة الإيبارشية في القريب العاجل.

حضر المقابلة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين.

وفي نفس السياق، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبوقرقاص، بمحافظة المنيا.

عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.

 

 

 

 

448451523_874560051382651_200663805517288919_n
448451523_874560051382651_200663805517288919_n
448512004_874683878036935_6684917017538265370_n (1)
448512004_874683878036935_6684917017538265370_n (1)
قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر البابوي بالقاهرة الأنبا اغابيوس الأنبا أغابيوس مطران إيبارشية ديرمواس وتوابعها الكهنة