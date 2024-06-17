طرح البرومو الدعائى لحفل محمد حماقى باستاد 30 يونيو

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الدعائى لحفل ليالي مصر الذي يحييه النجم محمد حماقى، والمقرر إقامته في يوم الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري على مسرح أرينا باستاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل متنوعة من أغانيه الشهيرة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي" و"أم الدنيا".. وغيرها ممن أشاعت البهجة، بالإضافة إلى "أدرنالين" و"قلبي حبك جدا جدا"، بالإضافة إلى أحدث أغنيتين له وهما "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة".

يشار الى ان حفلات مشروع "ليالي مصر"، هدفها الحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتحقيق العدالة الثقافية والفنية في كل ربوع الجمهورية، خاصة في الدلتا والصعيد والمناطق الحدودية.