في أولى لياليه.. "الحلم حلاوة" على مسرح متروبول

يفتتح الفنان عادل الكومي، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال، العرض المسرحي الكوميدي الاستعراضي "الحلم حلاوة"، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين ثان أيام عيد الأضحى المبارك، بمسرح متروبول "عبدالمنعم مدبولي" بالعتبة.

"الحلم حلاوة" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان عادل الكومي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

والعمل من بطولة أعضاء فرقة المسرح القومي للطفل، أشعار طارق علي، موسيقى والحان هاني عبدالناصر، توزيع موسيقى أحمد حامد، استعراضات مصطفى حجاج، ديكور وملابس وعرائس فخري العزازي، اضاءة أبو بكر الشريف، ماكيير إسلام عفيفي، مخرج منفذ محمد فاروق، والعرض من تأليف ياسر أبو العنين، فكرة وإخراج مي مهاب.