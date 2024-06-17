مرض العصر.. فنانون رحلوا بسبب السرطان آخرهم الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز

بين الحين والآخر، تكثر الوفيات بين نجوم الوسط الفني بسبب مرض السرطان “مرض العصر”، مختطفًا نجومًا قدموا للدراما والسينما أعمالًا فنية خالدة حتى وقتنا هذا، وتمكن مرض السرطان من هزيمة عدد كبير من النجوم وتوفوا بسببه، ليصل عدد الذين فارقوا الحياة بسبب هذا المرض لحوالي 100 فنان وأكثر.

ترصد "البوابة نيوز" أبرز وفيات نجوم الوسط الفني بعد صراع مع مرض السرطان

الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز

رحل الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان، وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين بيان تنعي خلاله الموسيقار الراحل، وجاء البيان كالتالي: "تتقدم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بخالص التعازي لأسرة ومحبي الموسيقار عمرو عبد العزيز".

وتابع البيان: "كان رجلا يحبه الجميع وكان شريكا في أعمال نجحت، وأضافت لنا جميعًا واسكنه الله فسيح جناته وتقبله بأفضل قبول".

الفنانة شيرين الطحان

رحلت الفنانة شيرين الطحان عن عالمنا يوم 7 أبريل 2023 بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز الـ 47 عامًا، وكشفت الإعلامية ناهد عونى، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان.

وقالت: "مش عارفة اكتب ايه او انزل ايه احنا بينا كتير أوي يا شيرين سنين وأيام ولحظات انتي مش صحبتي بس لا انتي اختي كنا كل حاجة سوا مع بعض لو تعرفي حبي ليكي وخوفي عليكي ها تعرفى انا بحبك اد ايه".

الفنان أشرف مصيلحي

رحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ49 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، ونعت نقابة المهن التمثيلية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت: "ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان الراحل أشرف مصيلحي. وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان... وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنانة ميرنا المهندس

رحلت الفنانة ميرنا المهندس عن عمر ناهز الـ39 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان القولون حيث أصيبت بنزيف أدى إلى وفاتها، وكان رحيلها مؤثر بشكل كبير على قلوب الجمهور وزملائها في الوسط الفني، بسبب صغر سنها ومعاناتها الشديدة مع المرض.

الفنان هشام سليم

توفى الفنان هشام سليم عام 2022، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة الذي يعتبر ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، عن عمر يناهز الـ 64 عاما، وتم تشيع الجثمان بعد صلاة العصر باحدي مساجد مدينة 6 أكتوبر.