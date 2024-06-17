بسبب بقعة زيت.. إصابة 23 شخصا في حادث تصادم بصحراوي الإسكندرية

أصيب 21 شخصا، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى مخصصة لنقل القمامة، وذلك بمطلع كوبري أبوالخير بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي،، بسبب تسرب زيت.

تعود الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل قمامة عند مطلع كوبري أبو الخير بنطاق حي وسط أمام شرطة المسطحات المائية، ووجود مصابين.

على الفور، انتقل رجال الأمن والحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسئولو حي وسط إلى مكان الحادث.

بعد المعاينة، تبين وجود بقعة زيت نتيجة لتسرب من سيارة نقل القمامة على الطريق الصحراوي "الإسكندرية - القاهرة"، أدت لوقوع التصادم بين السيارتين، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائق الميكروباص.

والحادث أسفر عن إصابة 21 شخصًا من ركاب الميكروباص جميعهم من أسرة واحدة من محافظة البحيرة، كانوا في طريقهم للمصيف في محافظة مطروح، وجرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة من مكان الواقعة.

وتم الآن تغطية بقعة الزيت من قبل الحماية المدنية، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.