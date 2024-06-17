طوارئ واستقبال مستشفى جامعة بني سويف استقبلت 1200 حالة في أول أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ونقيب الأطباء في بيان له اليوم، إن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي الجامعي،تردد عليه في أول يوم عيد الأضحى المبارك،1200 مريض، بينما وصل عدد الحالات الذي تم حجزهم كليا في الأقسام الداخلية في هذا اليوم إلى" 114 " حاله كانوا علي النحو التالي:

عدد الدخول للرعايات المركزة " 36 " حاله (3 رعاية الحوادث - 5 الرعاية المركزة - 1 المبتسرين - رعاية الأطفال 3 - رعاية الباطنه 3- 4 رعاية الجراحة - 2 رعاية الصدرية - 3 رعاية العصبية - 8 رعاية القلب - 4 رعاية المتوطنة ) .

وأوضح البنا في بيانه أن عدد الدخول للأقسام الداخلية " 78 " حاله (2 قسم الأطفال - 6 قسم الباطنه العامة – 13 قسم الجراحة العامة – 2 قسم الحروق – 3 قسم الرمد – 9 قسم العظام – 4 قسم المسالك – 12 قسم جراحة التجميل – 3 قسم جراحة المخ والأعصاب – 4 قسم العصبية – 17 قسم النساء والتوليد ).

جاء ذلك خلال مرور ه علي قسم الاستقبال والطوارئ في أول أيام عيد الأضحى المبارك للاطمئنان علي حسن سير العمل وتواجد الطاقم الطبي في أماكنهم لسرعة تشخيص الحالات وإسعافهم،تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف .



وقد شارك مدير المستشفى الجامعي خلال مروره الطاقم الطبي وهيئة التمريض والعاملين الفرحة بعيد الأضحى من داخل مستشفيات جامعة بني سويف وحرصه الدائم علي التواجد معهم في مثل هذا اليوم، وتقديم التهنئة لهما قائلا:" انتم فخرا لمستشفيات جامعة بني سويف ".

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