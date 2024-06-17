الأهلي يطلب "حكام أجانب" لمباراة القمة أمام الزمالك

طلب مسئولو النادي الأهلي من اتحاد الكرة استقدام طاقم حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 25 يونيو الجاري ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي أرسل في وقت سابق خطاب رسمي يحتج فيه علي الأخطاء التحكيمية، مشيرًا فيه إلي أنه سيطلب تعيين حكام أجانب لمباريات الفريق التي سيقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقًا، ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في كل المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية.

وقال مصدر بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء أرسل قبل أجازة العيد طلب لاتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك بالدوري، علي أن يتحمل التكاليف المالية المطلوبة.

وأضاف أن الأهلي يثق بشكل كامل في الحكام المصريين، لكن طلبه لرفع الحرج عنهم، في ظل الضغوط الشديدة التي يمارسها البعض في الأونة الأخيرة.