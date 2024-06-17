القاهرة الإخبارية: سقوط مسيرة إسرائيلية في القنيطرة بسوريا

أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، عن سقوط مسيرة إسرائيلية في القنيطرة بسوريا، وأضاف أنه لا مخاوف من تسرب معلومات منها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وفي ذات السياق، قال دانييل هجاري المتحدث العسكري الإسرائيلي، إنه لم تعد هناك حاجة إلى مجلس الحرب خصوصا بعد استقالة بيني جانتس.

وأفاد المتحدث العسكري الإسرائيلي، دانييل هجاري إن حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ منذ بدء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وعلينا التمسك بأهداف الحرب في غزة رغم الثمن القاسي الذي ندفعه.