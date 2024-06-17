نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الصف المركزي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مستشفى الصف المركزي للأطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفي خلال أيام العيد حيث تفقد النائب أقسام الأستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات ومخزن الأمصال والصيدلية.

وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتواجد الميداني والتأكد من رفع درجة الأستعداد القصوي في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

قدم نائب المحافظ التهنئة للمرضي والعاملين بالمستشفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث أطمئن النائب علي الحالة الصحية للمرضي مهنئا إياهم بحلول العيد متمنيا لهم الشفاء العاجل وقضاء باقي أيام العيد بين أهلهم وذويهم

وأستمع نائب المحافظ لاراء بعض المرضي وأهاليهم ووجه النائب بضرورة تلبية مطالبهم وحل شكاواهم

كما تفقد النائب أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينة الصف

حيث تابع نائب المحافظ أعمال البلدورات وطبقة الأسفلت بطريق عملية المياة المؤدي لشارع المطحن واختتم النائب جولتة الميدانية بتفقد الحالة العامة للنظافة بشوارع مدينة الصف مشددا برفع تجمعات القمامة أول بأول.



رافق نائب المحافظ العميد على عبد الله حامد رئيس مركز الصف والدكتور محمد نوصيرمدير عام الأدارة الصحية بالصف.