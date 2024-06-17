يورو 2024| منتخب رومانيا يمطر شباك أوكرانيا بثلاثية.. شاهد

أمطر منتخب رومانيا، مساء اليوم الإثنين، شباك أوكرانيا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

تُقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الروماني على نظيره الأوكراني بهدف دون رد، سجله نيكولاي ستانسيو زميل النجم المصري طارق حامد في فريق ضمك السعودي.

افتتح ستانسيو التهديف من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29، سكنت شباك أندريه لونين حارس مرمى منتخب أوكرانيا وريال مدريد الإسباني.

وفي الشوط الثاني، أضاف رازفان مارين الهدف الثاني لمنتخب رومانيا في الدقيقة 53 من تسديدة قوية أيضًا.

وعزز دينيس دراجوش تقدم المنتخب الروماني بهدف ثالث في الدقيقة 57، بعد مجهود فردي رائع من زميله دنيس مان، الذي منح الأول تمريرة عرضية أمام الشباك الخاوية، ليعقد من مهمة منتخب أوكرانيا في اللقاء.

يورو 2024

ويتواجد منتخبا رومانيا وأوكرانيا بالمجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024، بجانب منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا.

وجاءت مجموعات يورو 2024، على النحو التالي.

المجموعة الأولى: ألمانيا - إسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.

هدف رومانيا الأول في شباك أوكرانيا

هدف رومانيا الثاني في شباك أوكرانيا

هدف رومانيا الثالث في شباك أوكرانيا