يورو 2024.. دي بروين ولوكاكو يقودان تشكيل منتخب بلجيكا أمام سلوفاكيا

أعلن الإيطالي دومنيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سلوفاكيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يحتضن ملعب دوتش بانك بارك معقل نادي آينتراخت فرانكفورت، مباراة بلجيكا ضد سلوفاكيا، التي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل منتخب بلجيكا أمام سلوفاكيا، على أن يقود الهجوم روميلو لوكاكو رفقة جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد.

يورو 2024

ويغيب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني عن صفوف المنتخب البلجيكي في يورو 2024، بعدما استبعده المدرب تيديسكو عن القائمة، التي تخوض نهائيات النسخة السابعة عشرة من البطولة القارية.

يتواجد منتخب بلجيكا مع سلوفاكيا في المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024، رفقة منتخب رومانيا الذي فاز على أوكرانيا بثلاثية نظيفة منذ قليل.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب بلجيكا لمواجهة سلوفاكيا

حراسة المرمى: كاستيلس

خط الدفاع: كاستاني - فايس - ديباست

خط الوسط: مانجالا - أونانا - يانيك كاراسكو - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: جيريمي دوكو - روميلو لوكاكو - لياندرو تروسارد.