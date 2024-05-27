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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرة للحوثيين فوق البحر الأحمر

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
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قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأحد، إن قواتها نجحت في تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية فوق البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان على صفحتها في موقع (أكس)، إن قواتها تمكنت في حوالي الساعة 10 صباحا (بتوقيت صنعاء) يوم 26 مايو، من تدمير طائرة بدو طيار تم إطلاقها من منطقة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية، المدعومة من إيران.

ولفت البيان إلى أن المسيرة مثلت تهديدا للسفن التجارية في المنطقة، وأن الإجراءات التي يجري اتخاذها تهدف لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

ويشن الحوثيون عشرات الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي، بحجة التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولمحاولة ردعهم و"حماية" الملاحة البحرية، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها الى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا.

الجيش الأمريكي مسيرة للحوثيين البحر الاحمر