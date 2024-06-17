تنفيذ إزالة فورية لخمس حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بمركزي التل الكبير وأبو صوير

نفذت الوحدة المحلية لقرية القصاصين القديمة، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم الإثنين، إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية، عبارة عن مبنى من الطوب الأبيض على مساحة ١٢٠ متر، بعزبة البعالوة الصغرى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس قرية القصاصين القديمة، رئيس القسم الهندسي، ومسئول حماية الأراضي بالإصلاح الزراعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير بتنفيذ 4 حالات تعدِّ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرية أبوصوير البلد.

فكانت الحالة الأولى لمبنى من الطوب الأبيض الغير مكتمل البناء والغير مأهول بالسكان، على مساحة ١٥٠ مترا.

أما الحالة الثانية والثالثة فكانت عبارة عن أسوار أحدهما بطول ٣٠ مترا طوليا والآخر بطول ٧٠ مترا طوليا.

بينما الحالة الرابعة كانت لبناء بدون ترخيص غير مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان على مساحة ١٠٠ متر.

وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس القرية والإدارة الزراعية وحماية الأراضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.