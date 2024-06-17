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الإثنين 17 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى: لا يوجد اخطارات بغياب أيًا من أعضاء بعثة الحج المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرح مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية أنه بشأن ما تم تداوله بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا تغيب سيدتان عقب بلوغهما المشاعر المقدسة.. بالفحص تبين أن السيدتين المشار إليهما ليستا مسجلتين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج، وأنهما كانتا فى زيارة خاصة بالمملكة العربية السعودية.. وبالإستدلال عليهما تم التوصل إلى أهلية إحداهن والذين أفادوا بعودتها.
  كما أكد المصدر أنه لايوجد إخطارات بغياب أيًا من أعضاء بعثة الحج المصرية.

مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية تغيب سيدتان بغياب أيا من أعضاء بعثة الحج المصرية