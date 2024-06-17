صبري رحيل يتقدم للجونة على البنك الأهلي في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على نظيره البنك الأهلي لهدف دون رد في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأول، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت الشوط الأول متوسط الأداء وانحصر أغلبه في منطقة وسط الملعب حتى تمكن صبري الرحيل من تسجيل هدف التقدم للفريق الساحلي في الدقيقة ٣١ من عمر الشوط، وبعدها حاول الضيوف ادراك التعادل إلا أنهم فشلوا في ذلك.

دخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من من: صبحي سليمان في حراسة المرمى

خط الدفاع: أحمد محمود، أحمد عبدالرسول، كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، صبري رحيل.

خط الوسط: أيمن موكا، رضا صلاح، محمد الدغيمي، أرنو راندريانانتيناينا.

خط الهجوم: جبريل شيكودي

بينما دخل البنك الأهلي المباراة بكلا من في حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: عاصم صلاح، أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى

خط الهجوم: ياو أنور، أسامة فيصل

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق البنك الأهلي كلا من: حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى أكا، عماد فتحي، أيمن أشرف، محمد هلال، جريندو