خاص.. أشرف ذكي يعلق على مشاركة مايكل إسكندر في مسلسل إسرائيلي: "لا ينتمي للنقابة بصلة"

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز " إن الممثل الذي يدعي مايكل إسكندر والذي أعلن مؤخرا عن مشاركته في مسلسل إسرائيلي، لا ينتمي للنقابة باي صلة.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "لا نعرفه من قريب او بعيد ونحن نساند القضية الفلسطينية ولنا ثوابت واضحة تجاه القضية الفلسطينية، ولن نسمح بمشاركة أي فنان في عمل إسرائيلي.، ونحن نقابة الممثلين لا نعرف الممثل مايكل إسكندر".

وأوضح "زكي "أن إلى النقابة المصرية تخضع للائحة اتحاد النقابات الفنية التي لا تسمح من الأصل بمشاركة أي فنان مصري في عمل إسرائيلي وترفض كل من يسافر إلى إسرائيل: النقابة جزء من اتحاد النقابات الفنية الثلاث الذي لا يسمح ولا يوافق على أي سفر أو مشاركة أي عضو من أعضائها إلى إسرائيل إلا وسيتعرض للشطب.

يذكر أن مايكل إسكندر المصري الأمريكي، قد اثار ضجة واسعة بعد إعلان منصة أمازون عن مسلسلها الجديد بيت داوود الذي سيكون إسكندر أحد أفراده بجانب مجموعة من الفنانين الإسرائيليين.

ونشر إسكندر الذي يجسد دور الملك داوود في المسلسل عبر حسابه على إنستجرام تدوينة كتب فيها هذه أروع تجربة في حياتي لا أستطيع وصف مشاعري بالكلمات.