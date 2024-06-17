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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مسلسلات الـ10 حلقات.. "دواعي السفر" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على watch it

مسلسل دواعى السفر
مسلسل دواعى السفر
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 يتصدر مسلسل دواعى السفر، للنجم أمير عيد،  قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، ويحافظ على الرقم 1 في القائمة، بعد عرض آخر حلقتين له الأربعاء الماضى.

 

وينتمى مسلسل دواعى السفر لفئة المسلسلات الـ10 حلقات، المسلسل مكون من 10 حلقات، وعرض على منصة watch it ومن أعمالها الأصلية و من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

 

 

ويذكر ان مسلسل دواعى السفر يعد التجربة الأولى للسيناريست محمد ناير، كمخرج، والتجربة الثالثة التي يتعاون فيها النجم أمير عيد مع محمد ناير بعد مسلسل ريفو.

 

مسلسل دواعى السفر النجم امير عيد منصة watch it مسلسلات الـ10 حلقات المخرج محمد ناير