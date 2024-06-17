"تضامن الدقهلية" تواصل توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

حرصت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية على استمرار تقديم الخدمات والأنشطة المتنوعة للفئات والأسر الأولى بالرعاية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة الإدارات الاجتماعية والأسرة والطفولة والدفاع الاجتماعي باستمرار الزيارات لدور الرعاية الاجتماعية والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية بهدف تقديم الدعم المعنوي للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنفيذ أنشطة ترفيهية وتنظيم رحلات للأبناء.

ومن جانبه صرح الدكتور وائل عبدالعزيز باستمرار نحر الأضاحي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية بجميع مجازر المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديريه الطب البيطري.

ووجه مديري الإدارات الاجتماعية بمتابعه عملية توزيع اللحوم أيام العيد على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم فى منازلهم وتجمعاتهم السكانية في جميع مراكز وقرى محافظة الدقهلية وبالتعاون مع الجمعيات القاعدية وتفعيل مبادرة "لحد الباب" ومن اكثر المراكز استهداف ونشاط للجمعيات الأهلية مراكز المنصورة، المطرية، بني عبيد ، المنزلة.

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