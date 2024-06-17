أشرف زكي للبوابة نيوز : مايكل إسكندر ليس مصريا وليس عضوا بنقابة الممثلين

أكد الفنان أشرف زكي أن مايكل إسكندر ليس مصرياً وليس عضواً بنقابة المهن التمثيلية ، مشيراً الي أن النقابة تؤكد علي ثوابتها في مناصرة القضية الفلسطينية .

وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الاعلام الصهيوني يروج لشائعة لا اساس لها من الصحة وهى أن هذا الفنان ينتمي للفنانين المصريين وهذا الامر غير صحيح بالمرة .

جاء ذلك رداً على ما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية بأن مايكل إسكندر من المقرر أن يشارك في تقديم دور البطولة بتجسيد شخصية النبي داود في المسلسل الإسرائيلي بيت داود بمشاركة العديد من النجوم الإسرائيليين.