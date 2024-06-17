وفاة ثاني حاجة من الدقهلية بالأراضي المقدسة ودفنها في مدافن شهداء مكة

لقيت الحاجة ميمي عبدالهادي 63 عاما مدرسة بالمعاش من قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر، فى محافظة الدقهلية ربها اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك داخل مستشفى الهلال الأحمر في مكة.

جاء ذلك بعد اصابتها بضربه شمس أثناء تأدية مناسك الحج لتصبح ثاني سيدة من حجاج بيت الله الحرام من أبناء محافظة الدقهلية تلقى مصرعها خلال مناسك الحج .

وقال أحد أبناء السيدة المتوفية، انهم علموا بوفاة والدتهم خلال تواجدها في عرفات وأنه جرى نقلها لمستشفى الهلال الأحمر.

وأضاف أنهم يعملون الآن على إنهاء الإجراء وعمل التوكيل لإنهاء إجراءات الدفن والتي من المقرر أن يتم دفنها في مقابر الشهداء في مكة المكرمة.