الداخلية السعودية تعلن القبض على 6 مخالفين لأنظمة الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (6) مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح).

وأوضحت الداخلية السعودية أن المخالفين هم شخص وافد إلى المملكة وخمسة مواطنين سعوديين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (6) قرارات إدارية، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يوما لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10000) ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيا.