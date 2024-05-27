ضبط طفل شرع في قتل عامل بسبب موقف جراج

تمكنت المباحث الجنائية من ضبط طفل يبلغ من العمر 14 عامل شرع في قتل عامل أمام المكتبة الإسلامية بطنطا.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من العميد محمد السنوسي مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد ببلاغ من مستشفي طنطا العام بوصول شاب يبلغ من العمر 32 عاما بطعنه في فخده الأيمن وتم نقله وعمل الإسعافات الأولية للسيطرة علي الإصابة

علي الفور انتقل الرائد احمد الكفراوي رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا ومعاونيه اعمل التحريات الاوليه وبالفحص تبين وجود طفل يبلغ من العمر 14 عاما من أطفال الشارع أمام المكتبة الإسلامية بطنطا يقوم بجراج السيارات وعند تواجد المجني عليه بدراجه بخارية لمحاولة ركنتها أمامه بالمنطقة الكائن بها حدثت مشاجره وأشهر سلاح وأصيب المجني عليه بطعنه أدت لسقوطه على الأرض وبعمل التحريات عقب الواقعه مباشرة تم ضبط المتهم وترحيله لديوان القسم لإبداء في التحقيقات. وعرضه علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات