الليلة.. افتتاح أولى ليالي "العيال فهمت" بمسرح ميامي

يفتتح الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين ثان أيام عيد الأضحى المبارك، أولى ليالي العرض المسرحي "العيال فهمت"، على خشبة مسرح ميامي في وسط البلد.

"العيال فهمت" عرض مأخوذ عن الفيلم الأمريكي "صوت الموسيقى"، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح.

يُشارك في بطولة العمل الفنانون: رنا سماحة، عبدالمنعم رياض، إيهاب شهاب، رانيا النجار، إلى جانب مشاركة فناني فرقة المسرح الكوميدي، ديكور حمدي عطية، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، استعراضات دارين وائل، أزياء شيماء محمود، اضاءة محمود الحسيني، مكياج أدهم عفيفي، مخرج منفذ محمد مسعد، والمسرحية من كتابة طارق علي وأحمد الملواني، وإخراج شادي سرور.