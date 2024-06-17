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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: نقل 27 حالة من الحجاج المصريين إلى مستشفيات في عرفات ومنى

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات، ومنى خلال أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخروج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، فيما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية السعودية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية المصرية، ستواصل عملها عقب انتهاء الحجاج من أداء المناسك، وعودتهم إلى مقرات إقامتهم.  

وكانت عيادات بعثة الحج الطبية المصرية، قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ17 ألفا و871 حاجا مصريا، في فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، منذ بداية تفويج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة.

أداء مناسك الحج أعلنت وزارة الصحة والسكان اول ايام عيد الاضحي المبارك أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام عيد الأضحى عيد الاضحى المبارك لبعثة الطبية المصرية