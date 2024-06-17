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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رانيا فريد شوقي ناعية المخرج صفوت القشيري: كان طيبا محبا لفنه

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
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حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على نعى المخرج صفوت القشيري الذي وافته المنية أمس الأحد، والذي شاركت معه في أول مسلسل لها بعنوان “الخروج من المأزق"، ووصفته بأنه كان انساناً بسيطاً محباً لفنه .

ونشرت رانيا تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قالت فيها : “البقاء لله في المخرج الكبير صفوت القشيري اشتغلت معاه أول مسلسل ليا كان اسمه الخروج من المأزق بطولة دكتور يحيي الفخراني و الفنان الكبير حمدي احمد و استاذنا المخرج الكبير احمد توفيق كممثل والفنانة انعام سالوسه و صديقتي نشوي مصطفي ده كان اول عمل بينا ثم توالت الأعمال منهم مسلسل فارس الرومانسية عن قصة حياة الكاتب الكبير يوسف السباعي و أعمال اخري ” .

تدوينة رانيا فريد شوقي 

وأضافت رانيا قائلة : “كان إنسان بسيط محب لفنه ومحترم الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص العزاء للأسرة الكريمة” . 

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