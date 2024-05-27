خطوات بسيطة للحصول على نوم هادئ وعميق دون أرق

يعاني الكثير من الناس من مشاكل النوم او اضطرابات النوم وهذه المشاكل تمنع النوم في وقت مبكر والنوم العميق وعدم الراحة في النوم وبالتالي تؤثر المشكلة على المزاج والصحة والعمل وممارسة اليوم والحياة بشكل طبيعي، ووفقا لموقع mayoclinic الطبي هناك عدة نصائح يجب اتباعها للحصول على نوم مبكر وصحي دون ارق ودون كوابيس بما يساعد على تنظيم الوقت والحياة.

-نصائح للحصول على نوم جيد:

ممارسة الرياضة او حتى المشي بانتظام.

التقليل من شرب المنبهات مثل القهوة والشاي

تخصيص مكان مريح للنوم.

التخلص من التوتر قبل النوم.

تغير وضعيات النوم.

تناول الأطعمة التي تحتوى على الميلاتونين.

تناول مشروبات صحية تساعد في تهدئة الجسم مثل اليانسون والبابونج.

دخول السرير في وقت مبكر لمحاولة النوم والانتظام في هذا الموعد.

الابتعاد عن الهاتف والتلفزيون والكمبيوتر قبل موعد النوم بساعة.

اختيار ملابس مريحة للنوم.

عدم تناول الطعام قبل النوم خاصة الطعام المقلي والدسم.

محاولة الاستيقاظ مبكر في موعد ثابت حتى مع النوم لساعات قليلة لا تعوض النوم خلال فترة النهار حاول ان يمر اليوم ثم الجأ للنوم في موعدك ليلا قد ينتظم النوم.

الاسترخاء او التأمل او ممارسة اليوجا قبل النوم.

طلب المساعدة الطبية في حالة استمر الأرق وقت طويل وفشلت كل المحاولات لتنظيم النوم.

-تأثير النوم الصحي والمبكر على الجسم:

الحفاظ على الوزن

الحفاظ على مزاج معتدل

انتظام الهرمونات في الجسم

البركة في الوقت وزيادة الإنتاجية

تعزيز التفاؤل والشعور الإيجابي.

انخفاض نسبة الإصابة بالأمراض



-مشروبات تساعد على النوم وتهدئة الجسم:

شاي البابونج.

الحليب.

شاي اللافندر.

عصير اللوز.

الشاي الأخضر بدون كافيين.

اليانسون.