وزير الزراعة يتابع جهود حماية الأراضى الزراعية من التعديات بمحافظات الجمهورية

يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أداء عمل القطاعات والإدارات والمعامل الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث كلف "القصير" قيادات الوزارة بالتواجد في محافظات لمتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي واتخاذ اللازم لرصد أى مخالفة فى مهدها والازالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ،

وتنفيذا لتوجيهات الوزير قام د.أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بجولة اليوم في محافظة بنى سويف لمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية من التعديات وقام ايضا بالمرور على زراعات القطن والذرة وفول الصويا ولقاء المزارعين لحل مشاكلهم وأكد ان الحالة العامة ممتازة ولا يوجد أى إصابات حشرية أو مرضية.

كما قام "عيسى" بالإشراف على إزالة بعض حالات التعديات في بني سويف، بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بالمحافظة.

وفي سياق متصل قام المهندس حسام راشد مدير عام حماية الأراضي بزيارة لمحافظة المنوفية ولقاء المهندس محمد التركاوى مدير مديرية الزراعة بالمنوفية لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضي في المحافظة.

وقال إن مسئولي ومهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي انتشروا في معظم محافظات الجمهورية تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة لمنع التعديات ورصدها في مهدها وتنفيذ عمليات الإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأشار "راشد" إلى أن غرفة العمليات بالإدارة المركزية تعمل على مدار الساعة لرصد أي حالة تعد في مهدها بالتنسيق والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات