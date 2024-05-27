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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائب رئيس الوزراء البولندي: نواجه حربًا إلكترونية باردة

حربًا إلكترونية
حربًا إلكترونية
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قال نائب رئيس الوزراء البولندي، كرزيستوف جاوكوفسكي، إن بلاده تواجه حربًا إلكترونية باردة، إذ ارتفع عدد الهجمات السيبرانية التي استهدفت بولندا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف جاوكوفسكي - خلال مشاركته في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأحد، بحضور المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي من دائرة كويافيا بوميرانيا شمالي البلاد - أن نطاق أنشطة الاستخبارات الخارجية يزداد، مشددًا على أنه يتعين على بلاده التصدى بقوة لتلك الهجمات والعمل على ألا يتعرض المواطنون للخطر.

كما طالب جاوكوفسكي أيضًا - حسبما نقل راديو "براغ الدولي"- جميع المواطنين بتوخي الحذر والحفاظ على السلامة الرقمية.

نائب رئيس الوزراء البولندي حربا إلكترونية باردة