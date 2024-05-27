نائب رئيس الوزراء البولندي: نواجه حربًا إلكترونية باردة

قال نائب رئيس الوزراء البولندي، كرزيستوف جاوكوفسكي، إن بلاده تواجه حربًا إلكترونية باردة، إذ ارتفع عدد الهجمات السيبرانية التي استهدفت بولندا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف جاوكوفسكي - خلال مشاركته في مؤتمر صحفي عُقد أمس الأحد، بحضور المرشحين لانتخابات البرلمان الأوروبي من دائرة كويافيا بوميرانيا شمالي البلاد - أن نطاق أنشطة الاستخبارات الخارجية يزداد، مشددًا على أنه يتعين على بلاده التصدى بقوة لتلك الهجمات والعمل على ألا يتعرض المواطنون للخطر.

كما طالب جاوكوفسكي أيضًا - حسبما نقل راديو "براغ الدولي"- جميع المواطنين بتوخي الحذر والحفاظ على السلامة الرقمية.