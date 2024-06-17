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الإثنين 17 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس تدعو لتحرك دولي فاعل لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى

معبر رفح الجانب الفلسطيني
معبر رفح الجانب الفلسطيني
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أعربت حركة حماس عن استيائها جراء إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة، معتبرة ماقام به الاحتلال عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي من ضمن أساليبها المتبعة في حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة،حسبما ورد بقناة القاهرة الاخبارية، في نبا عاجل، منذ قليل.

ونوهت الحركة إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي  لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة للقطاع الذي يتعرض لحرب تجويع متعمدة.

وأضافت حركة حماس في بيانها، أن الاحتلال يجب عليه تحمل تبعات هذه الجريمة البشعة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.

 

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