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الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

في اول تعليق له على شائعة وفاته .. الفنان حمدي حافظ : أنا بخير

حمدي حافظ
حمدي حافظ
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قال الفنان حمدي حافظ إنه بخير وبصحة جيدة ، ويتواجد حالياً بالقاهرة، ولا صحة مطلقاً للشائعات التي انتشرت مؤخراً والتي تفيد بوفاته بالمملكة العربية السعودية أثناء أداءه فريضة الحج .

وأضاف حافظ في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه في مصر ولم يسافر الي السعودية كما أشيع ، مشيراً إلى أنه لا يملك سوى الحمد والشكر لله علي كل شئ ، حتى حينما استقبل هذه الشائعات قال “الحمد لله” .

وعن غيابه عن التمثيل وامكانية عودته خلال الفترة المقبلة ، قال : “أتمنى أن يحدث ذلك قريباً ، وبجرد الموافقة علي عمل معين سوف أقوم بالاعلان عنه فوراً”. 

وفي سياق متصل كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد نفى في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ، ما أشيع مؤخراً حول وفاة الفنان حمدي حافظ ، مؤكداً انه بصحة جيدة .

الجدير بالذكر أن الفنان حمدى حافظ، كان قد حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1975، وشارك في العديد من الاعمال الفنية منها : "عمر بن عبد العزيز، الوسية، ليالي الحلمية (ج2)، الجلاد والحب، النساء يعترفن سرا، السمان والخريف، المجهول".

 

حمدي حافظ شائعة وفاة حمدي حافظ الفنان حمدي حافظ اشرف زكى