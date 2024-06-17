في اول تعليق له على شائعة وفاته .. الفنان حمدي حافظ : أنا بخير

قال الفنان حمدي حافظ إنه بخير وبصحة جيدة ، ويتواجد حالياً بالقاهرة، ولا صحة مطلقاً للشائعات التي انتشرت مؤخراً والتي تفيد بوفاته بالمملكة العربية السعودية أثناء أداءه فريضة الحج .

وأضاف حافظ في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه في مصر ولم يسافر الي السعودية كما أشيع ، مشيراً إلى أنه لا يملك سوى الحمد والشكر لله علي كل شئ ، حتى حينما استقبل هذه الشائعات قال “الحمد لله” .

وعن غيابه عن التمثيل وامكانية عودته خلال الفترة المقبلة ، قال : “أتمنى أن يحدث ذلك قريباً ، وبجرد الموافقة علي عمل معين سوف أقوم بالاعلان عنه فوراً”.

وفي سياق متصل كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد نفى في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ، ما أشيع مؤخراً حول وفاة الفنان حمدي حافظ ، مؤكداً انه بصحة جيدة .

الجدير بالذكر أن الفنان حمدى حافظ، كان قد حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1975، وشارك في العديد من الاعمال الفنية منها : "عمر بن عبد العزيز، الوسية، ليالي الحلمية (ج2)، الجلاد والحب، النساء يعترفن سرا، السمان والخريف، المجهول".