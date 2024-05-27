ما الفرق بين شاي الماتشا والشاي الأخضر وفوائدهم ؟

شاي الماتشا من المشروبات التي انتشر تناولها خلال السنوات القليلة الماضية لفوائده العظيمة للجسم واصبح من اكثر المشروبات الصحية التي لجأ اليها الناس بجانب الشاي الأخضر المعروف ايضا بفوائده المشروبان أصحاب لون اخضر وفوائد عظيمة للجسم وربما لا يعرف الكثير من الناس الفرق بينهم، وتوضح "البوابة نيوز" الفرق بينهما وفوائد كل منهم.



-شاي الماتشا:

شاي ياباني تزرع أوراقه في اليابان يتم تحضيره من خلال طحن أوراق الشاي الخضراء ويصنع من نفس الشجرة التي يصنع منها الشاي الأخضر ولكن له فوائد اكبر من الشاي الأخضر، النكهة في شاي الماتشا مركزة اكثر من الشاي الأخضر ولكنه أيضا اكثر مرارة منه.

قام اليابانيون بتطوير زراعة الماتشا في امكان بعيدة عن الشمس وطحن الورق واستخدامه للشاي بطريقة معينة فاصبح مشروب مرتبط بالثقافة اليابانية.

-الشاي الأخضر:

يرجع زراعته الى الصين ويزرع في بلاد أخرى أيضا وتختلف طريقة تحضيره عن شاي الماتشا حيث يتم تحضيره بنقعه في ماء ساخن لفترة ثم شربه عكس الماتشا يتم تحضيره كمسحوق.

والشاي الأخضر استخدمه الصينيون منذ اكثر من ٣ الاف عام واصبح ضمن الثقافة الصينية.

-نسبة الكافيين:

الاثنين يحتويان على نسبة من الكافيين ولكنها عالية جدا في شاي الماتشا لذلك ينصح بتقليل الكمية عكس الشاي الأخضر المسبة قليلة.



-مضادات الأكسدة:

يحتوي شاي الماتشا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة نظرا لاستخدام اوراق الشاي كاملة وطحنها ولكن الشاي الأخضر يحتوي على نسبه اقل.



-فوائد شاي الماتشا:

تخليص الجسم من السموم وحماية الكبد.

مضاد للأكسدة.

تعزيز وظائف المخ.

حماية القلب.

انقاص الوزن.

فوائد الشاي الأخضر:

خسارة الوزن.

تعزيز صحة العظام.

تخفيف القلق والتوتر.

الحماية من الامراض العصبية.

خفض الكولسترول في الدم.