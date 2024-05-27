مصرع 5 أشخاص جراء عواصف شديدة في ولايتي تكساس وأوكلاهوما

أسفرت عواصف شديدة في ولايتي تكساس وأوكلاهوما الأمريكيتين، أمس الأحد، عن مصرع 5 أشخاص على الأقل وتدمير عدد من المنازل وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص وسلسلة واسعة من الأضرار.

وقال قائد شرطة مقاطعة كوك، راي سابينجتون، إن ما لا يقل عن 5 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة ريفية بولاية تكساس، بينهم 3 من عائلة واحدة، وعُثِر عليهم في منزل بالقرب من منطقة "فالي فيو" القريبة من حدود تكساس مع أوكلاهوما، حسبما نقلت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية.

وأضاف سابينجتون: "لدينا 5 قتلى مؤكدين، لكن للأسف نعتقد أن هذا العدد مرشح للارتفاع.. لم يبق شيء من هذا المنزل.. الدمار شديد للغاية".

وبحسب ما نقلته الوكالة عن السلطات الأمريكية، بدأت العواصف المدمرة ليل أول أمس السبت، وتضمنت إعصارًا أسفر عن انقلاب مركبات ثقيلة وإغلاق طريق سريع بالقرب من مدينة دالاس، بالإضافة إلى إصابة العديد من الأشخاص ونقلهم إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف والمروحيات في مقاطعة دينتون بولاية تكساس، لكن لم تتمكن السلطات بعد من تحديد عدد المصابين.

وفي ولاية أركنساس المجاورة، تم الإبلاغ عن تضرر في المباني واقتلاع الأشجار وتوقف خطوط الكهرباء عن العمل في الطرف الشمالي الغربي من الولاية، فيما أبلغ عشرات الآلاف من المنازل والشركات عن انقطاع التيار الكهربائي، كما تم تأكيد مصرع شخص واحد إثر العواصف الشديدة.

وأصدر خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة تحذيرات من الأعاصير والعواصف الرعدية الشديدة في أجزاء من الولايتين، حيث تم تسجيل بعض درجات حرارة مرتفعة قياسية خلال النهار في جنوب تكساس، وتلقى السكان تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.