كان في حالة تعفن.. دفن جثة شخص عثر عليه ميتا داخل شقته في أبو النمرس

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شخص عثر عليه ميتا داخل شقته بمنطقة أبو النمرس، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وأفادت التحريات، أن الشخص المتوفى والذي يدعى "حربي.م" توفي بشكل طبيعي دون وجود شبهة جنائية، وتبين ذلك من خلال العثور على جثمانه دون إصابات ظاهرية وعدم وجود بعثرة في محتويات مسكنه أو اختفاء أي متعلقات.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو النمرس إخطار، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص داخل شقة في ظروف غامضة بدائرة المركز.

انتقلت قوة من مباحث المركز على الفور إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص توفى بصورة طبيعية، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى وايداعه ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.