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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فى ليلة شم النسيم.. إقبال كثيف على محلات بيع الفسيخ فى نبروه||صور

اقبال كثيف على محلات
اقبال كثيف على محلات بيع الفسيخ بنبروه
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 تعد مدينة نبروه فى محافظة الدقهلية هى قلعة صناعة الفسيخ حيث يوجد بها أكثر من ٤٠ مصنعًا لصناعة الفسيخ والأسماك المملحة وأكثر من ٦ آلاف عامل يعملون في تلك المهنة بالمدينة.

فيما رصدت عدسة "البوابة نيوز" مساء الإثنين إقبالا كثيفا من المواطنين من محافظة الدقهلية وباقى المحافظات على محلات بيع الفسيخ بمدينة نبروه حيث تشهد المدينة تزاحمًا كثيفًا من المواطنين الذين جاءوا  فى ليلة شم النسيم لشراء كميات من الفسيخ لهم ولأقاربهم من المحلات الشهيرة بالمدينة.

ومن جانبه أكد مسعد شعير صاحب محل فسيخ بمدخل المدينة إن تلك المهنة توارثتها عائلات في المدينة ومستمرة في مزاولتها حيث بدأ مسيرة عمله بها منذ سنوات عديدة توراثها عن عائلته ويعمل بها هو وشقيقه وباقى العائله.

وأضاف أن صناعة الفسيخ فن يجيده أهل مدينة نبروه لأن صناعتها ليست مجرد وضع ببراميل بداخلها ملح وغلقها لعدة أيام لكن تلك الصناعة فائقة الأهمية والدقة بدءًا من اختيار نوع الملح  والصناديق الخشبية ونوع السمك وغسلها جيدا ووضع الملح في الخياشيم ورص الأسماك داخل الصناديق الخشبية ووضع الملح الخشن بين صفوف السمك بعناية فائقة وتغطية البراميل بإحكام بحيث لا يتسرب الهواء إليها لمدة تصل إلى ٢١ يوما.

وأشار  خالد شعير إلى أن الإقبال جيد هذا الموسم بسبب حيث أقبل المواطنون لشراء الفسيخ  منذ أكثر من أسبوع  ومازال الإقبال مستمر على المحلات داخل المدينة.

فيما يضيف عبد الموجود شلبي أحد تجار صناعة الفسيخ أن مدينة نبروه هى قلعة صناعة الفسيخ ولا يوجد مكان آخر يتقن صناعته مثلها نظرا إلى الخبرة الطويلة في هذا المجال حيث أن أصحاب المصانع والمحلات هنا يتوارثون المهنه أبا عن جد.

وأوضح أن مصانع ومحلات نبروه تتميز  بالأسماك الطازجة والتى يتم شراؤها من  مزارع معروفة كما أن الفسيخ يتم بيعه بأقل الأسعار وبجودة عالية كما أن الكثير من المشاهير فى الفن والرياضة وكافة المجالات يحرصون على شراء فسيخ نبروه.

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