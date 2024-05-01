صحة الدقهلية: استعدادات مكثفة لأعياد القيامة وشم النسيم

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى بيان له اليوم الأربعاء رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالدقهلية وذلك إستعدادا لأعياد القيامة و شم النسيم.

وأكد أنه قد تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات،مؤكدا على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين ،وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاتة بجميع بنوك الدم بالمستشفيات ، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ التى قد تحدث، وأكد مكين على جاهزية فرق الإنتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث.

وأضاف أن إدارة صحة البيئة بالمديرية والإدارات الصحية ، قامت بتشكيل فرق مرورية للإنتشار بجميع مراكز المحافظة للمرور على أماكن التجمعات والمتنزهات العامة والنوادى وقاعات الأفراح ، للمرور على أعمال النظافة العامة والتأكد من صلاحية مياة الشرب وأخذ عينات من المياة من جميع الأماكن، والمرور على حمامات السباحة والتأكد من جميع الإشتراطات الصحية.

كما أكد وكيل الوزارة على إنتشار فرق مراقبة الأغذية بجميع المدن والمراكز، وذلك للمرور على محلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك المملحة والطازجة، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة فى جميع المنافذ وأخذ عينات لفحصها حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من وجود شهادات صحية للعاملين بتداول الأغذية وأكد على دور إدارة الأمراض المعدية بالمديرية وذلك من خلال تنشيط ترصد الأمراض المعدية بالمستشفيات والإبلاغ الفورى للحالات، ودور التثقيف الصحى للمواطنين وتعريف حالات الأمراض المعدية.