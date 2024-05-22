"شمال سيناء" تستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

بدأت اليوم استعدادات محافظة شمال سيناء لإمتحانات الدور الأول لامتحانات للثانويةالأزهرية، والثانوية العامة والدبلومات الفنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بديوان محافظة شمال سيناء بحضور اللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، وفي حضور رؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، واستعداد كافة الجهات لخروج الامتحانات بصورة جيدة.

تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية يوم السبت الموافق الأول من يونيو وحتى يوم الاثنين الموافق ١٥ يوليو، وتستعد المعاهد الأزهرية التي بها لجان امتحانية والمناطق المحيطة بها لأداء الامتحانات وتوفير الإنارة المناسبة داخل وفى محيط اللجان، مع توفير مولد كهرباء احتياطي لتشغيله فى حالة انقطاع التيار الكهربي، وذلك بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء، فضلا عن توفير سيارة إسعاف بمحيط اللجان وتوفير طبيب وزائرة صحية في المدارس التي بها لجان امتحانية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وتجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر وحل أي مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفتي العمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالعريش.

وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن عدد طلبة الثانوية الأزهرية يبلغ 573 طالبا وطالبة موزعين على 6 لجان امتحانية بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد ورابعة وأم شيحان بوسط سيناء، لافتا إلي وجود 5 مراكز لتوزيع الأسئلة من بينها مركز رئيسي و4 مراكز فرعية.