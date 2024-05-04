أقباط الدقهلية يؤدون صلوات قداس عيد القيامة وسط فرحة الأطفال .. بث مباشر

أدى آلاف الأقباط قداس عيد القيامة المجيد داخل الكنائس والأديرة على مستوى محافظة الدقهلية مساء اليوم السبت، وسط ترديد الألحان المبهجة، والترانيم، واطلاق الزغاريد من النساء وفرح الأطفال بالعيد.

وترأس الأنبا إكسيوس،أسقف المنصورة وتوابعها، قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل، بمدينة المنصورة، وسط حضور من الآباء الكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب والنقابات المهنية.

بدأ القداس بتقديم الحمل ويليه القراءات والألحان الخاصة بهذه المناسبة، ويكتمل القداس بإلقاء الأنبا إكسيوس عظة عيد القيامة، ثم تلقى التهنئة من المهنئين بالعيد من كبار المسؤولين.

وعززت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من إجراءات تأمين الكنائس والأديرة والمناطق والشوارع المحيطة بها بمختلف المراكز والمدن والقرى المتواجد بها كنائس لتأمين صلاة قداس عيد القيامة المجيد.

وجرى إغلاق المنطقة المحيطة بكاتدرائية العذراء مريم والملاك ميخائيل بشارع السكة الجديدة بمدينة المنصورة، ووضع حواجز حديدية بمحيط الكنائس وتسيير الحركة المرورية وتحويلها لشوارع بديلة أثناء أداء الصلوات بشارع المختلط.

وتفقد اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يرافقهما العميد أحمد الشربيني، مفتش قطاع الأمن العام بالدقهلية، الخدمات الأمنية لمتابعة الموقف على الأرض.

وجرى نشر عدة أكمنة أمنية ومرورية بمحيط الكنائس ومنع انتظار أي سيارات بالقرب من الكنائس، كما تم تسيير دوريات ثابتة ومتحركة للمرور على الكنائس ومنع تواجد أي سيارات بالقرب من الكنائس والأديرة القبطية.

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