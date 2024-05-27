ما هو هرمون النمو وأعراض نقصه وتأثيره على الجسم ؟

هرمون النمو احد الهرمونات الهامة في الجسم، والتي يحتاج اليها الجسم في مراحل معينة من اجل النمو والطول وقد يعاني بعض الناس في مشكلة مع هذا الهرمون وتجدهم قصار القامة على عكس اشخاص في عمرهم أو طول قامته أقل بكثير مما يتناسب مع عمره، نقص هذا النمو له اعراض في الجسم وعلامات وأسباب ويمكن علاجها، وتبرز "البوابة نيوز" كل المعلومات عن هذا الهرمون وفقا للموقع الطبي healtline.



-اعراض نقص هرمون النمو:

ضعف النمو عند الأطفال والرضع.

البطء في النمو بعد العالم الثالث في العمر.

يظهر وجه الطفل وكأنه اصغر من سنه.

تأخر نمو الشعر، الاظافر، والأسنان.

البلوغ المتأخر.

انخفاض السكر في الدم.

وعند البالغين يظهر على شكل قلق، اكتئاب، ووهن.

انخفاض مستوى الطاقة والشعور بالخمول.

زيادة الدهون في الجسم.

انخفاض قوة العضلات.

انخفاض كثافة العظام وهشاشة العظام.

مقاومة الأنسولين.

زيادة مستويات الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية.



-أسباب نقص هرمون النمو في الجسم:

ينقص بسبب مشاكل في الغدة النخامية فيؤثر على قدرة انتاجها لهرمون النمو.

ورم بالغدة النخامية او أي ورم غدي.

العلاج الاشعاعي للغدة النخامية او بالقرب منها.

إصابات الرأس الشديدة او الإصابات بالدماغ.

عدم تدفق الدم بشكل كافي الى الغدة النخامية.

الاضرار الناتجة عن جراحة الدماغ وإزالة الأورام.

عدوى في الجهاز العصبي المركزي.

نقص هرمون النمو المعزول من النمط الوراثي.



-علاج نقص هرمون النمو:

العلاج بالهرمونات باستخدام حقنة تعويضية.

علاج مشاكل الغدة النخامية فتفرز هرمون النمو.

يصف الطبيب جرعات يومية من هرمونات النمو.

خسارة الدهون في الجسم تعزز النمو بشكل طبيعي.

الصيام المتقطع.

تقليل السكر في الدم.

تحسين نظام النوم.

تناول المكملات الصحية.

تحسين نظام النوم.