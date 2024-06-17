"Inside Out 2" يسجل أعلى افتتاحية بشباك التذاكر هذا العام

تمكن الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Inside Out" من تحطيم أرقام شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما حول العالم قبل أيام.

بلغت حصيلة الفيلم في دور العرض الأمريكية 155 مليون دولار، ليسجل العمل أعلى افتتاحية أسبوعية في شباك التذاكر الأمريكي خلال العام الجاري.

وحقق فيلم "Inside Out 2" بداية كبرى له في السوق الأجنبية حيث بلغت إيراداته خارج أمريكا 140 مليون دولار، مدفوعا بإيراداته في المكسيك بـ 30.2 مليون دولار، تليها كوريا بـ 14.9 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ 13.9 مليون دولار، وألمانيا بـ 8.1 مليون دولار، والفلبين بـ 6.7 مليون دولار. وفي انتظار عرضه في الأسواق الكبرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والصين واليابان.

يتبع “Inside Out 2” رحلة رايلي في مرحلة المراهقة، حيث تستكشف العديد من المشاعر الجديدة مثل القلق والحسد.