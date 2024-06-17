التعادل يحسم لقاء الجونة والبنك الأهلي في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة مع نظيره البنك الأهلي لهدف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الأول، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت الشوط الأول متوسط الأداء وانحصر أغلبه في منطقة وسط الملعب حتى تمكن صبري الرحيل من تسجيل هدف التقدم للفريق الساحلي في الدقيقة ٣١ من عمر الشوط، وبعدها حاول الضيوف ادراك التعادل إلا أنهم فشلوا في ذلك.

لم يختلف الشوط الثاني عن سابقه فواصل الفريق الضيف الضغط على امل ادراك التعادل وشن عدد من الهجمات الخطرة التى اسفرت عن هدف التعادل عن طريق محمد بسيوني في الدقيقة ٥٢، وشهد اللقاء حالة طرد للاعب الجونة أحمد عبد الرسول في الدقيقة ٧٣.

بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى النقطة٣١ في المركز ١٢، ورفع البنك الأهلي رصيده الى النقطة ٢٤ في المركز ١٤.

دخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من: صبحي سليمان في حراسة المرمى

خط الدفاع: عاصم صلاح، أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، أحمد النادرى، أحمد مدبولى

خط الهجوم: ياو أنور، أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق البنك الأهلي كلا من: حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى أكا، عماد فتحي، أيمن أشرف، محمد هلال، جريندو؟