إصابة 6 أشخاص فى حادث سقوط ملاكى بترعة الرياح التوفيقى بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص اليوم الأربعاء فى حادث سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في ترعة الرياح التوفيقية على طريق ميت غمر المنصورة أمام قرية صهرجت الكبرى فى محافظة الدقهلية وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان إخطارًا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بوقوع حادث سقوط سيارة ملاكي في مياة ترعة الرياح التوفيقي على طريق ميت غمر المنصورة أمام قرية صهرجت الكبرى ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تم إنقاذ مستقلى السيارة الملاكى وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص وهم عبدالله عبد الصبور محمد، 50 عامًا ونجلته دينا 24 عامًا و نورا المتولي محمود 42 عامًا وسمر محمد السيد عبد الستار، 4 أعوام واشقاءها آسر 3 أعوام، وحمد عامين و جميعهم مقيمين بمدينة جمصة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.