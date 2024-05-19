جهاز التنمية الشاملة يوزيع 70 ماكينة حصاد قمح على قرى سوهاج والشرقية

وزّع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة 70 ماكينة حصاد قمح ( حصاد وتربيط ) على سبعين قرية فى محافظتى سوهاج والشرقية.

ياتى ذلك من خلال مشروع دعم صغار المزارعين لمجابهة اثار الحرب الاوكرانية والذى ينفذه الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى ويتم تمويله من الوكالة الالمانية للتنمية.

وقال الدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز ان المشروع يعمل بمحافظتى سوهاج والشرقية فى سبعين قرية منها خمسون قرية بسوهاج وعشرون قرية بحافظة الشرقية.

ويعمل المشروع من خلال نهج متكامل من خلال تجميع وتوحيد زراعة الحيازات الصغيرة من خلال ازالة الحدود بين هذه القطع الصغيرة وتوفير الميكنة الزراعية لهذه الحيازات المجمعة سواء حرث او التسوية بالليزر وكذلك توفير التقاوى المعتمدة والاسمدة والدعم الفنى من خلال خبراء مراكز البحوت وكذلك اقامة محطات الطاقة الشمسية لادارة طلمبات الرى وتطوير المساقى الفرعية وتطويرها الى مواسير تحت الارض لتقليل الفقد فى المياه ويؤدى النهج المتكامل الى زيادة الانتاجية وزيادة دخل صغار المزارعين ورفع مستوى الامن الغذائى لهم.

واضاف حزين ان توزيع ماكينات الحصاد يتم توزيعها على الجمعيات الشريكة فى تنفيذ انشطة المشروع ويتم توزيعها بغرض تقليل الفاقد وتوفير الجهد والوقت حيث تعمل هذه الحصادات على حصاد وتربيط القمح وبالتالى تقلل من الفاقد والمهدراثناء الحصاد وتختصر زمن الحصاد وتوفر الجهد.

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