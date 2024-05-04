بالأسماء... إصابة 12 شخصا فى انقلاب مينى باص على طريق المنصورة أجا

أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة إثر حادث انقلاب مينى باص كانو يستقلونه على طريق المنصورة اجا أمام قرية نوسا الغيط وجرى نقلهم إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج اللازم.

كان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بانقلاب مينى باص على طريق المنصورة أجا أمام قرية نوسا الغيط التابعة للمركز ووجود مصابين.

بانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصابة 12 شخص هم رنا محمد محمد عبد المجيد 18 عامًا اشتباه كسر بالفقرات وبالساق اليسرى وعزة حلمي محمود 40 عامًا اشتباه كسر بالساعد الأيمن والساق اليمنى ومنى أبو الخير عبد الخالق 35 عامًا اشتباه كسر بالضلوع ونوسه حلمي محمود 43 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع واليد اليمنى ومقيمين بميت معاند التابعة لمركز اجا .

كما أصيب كلا من رشاد مدحت رشاد 26 عامًا بكدمات وسحجات متفرقة وفريد فاروق السيد 58 عامًا بكدمات وسحجات متفرقة ومحمد نصر عبد العظيم 39 عامًا اشتباه كسر بالفقرات ومحمد السيد قاسم 19 عامًا اشتباه كسر بالكاحل الأيمن والقدم اليمنى والفقرات وليلى فتحي محمد 52 عامًا اشتباه كسر بالفقرات والصدر والحوض وأم أحمد جمعه صبحي، 40 عامًا اشتباه كسر بالكتف الأيمن والفخد الأيمن وحنان حسن مصطفى الديب بسجحات وكدمات ومقيمين ميت غمر وفوزي حسني مقدام 40 عامًا اشتباه كسر بالكامل الأيمن ومقيم أجا .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أجا لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.