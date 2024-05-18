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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

«قناة السويس» تُشارك في تدشين «دولي التعليم المهني» بجامعة بكين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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بدعوة من جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات - الشريك العلمى لجامعة قناة السويس فى تأسيس الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية - شارك الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فى حفل تأسيس الإتحاد الدولى للتعليم المهنى بجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات.

ضم الوفد المرافق لرئيس الجامعة كلا من الدكتور حسن رجب أستاذ اللغة الصينية بجامعة قناة السويس ومدير معهد كونفوشيوس بالجامعة، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وخلال حفل تدشين التحالف - ألقى الدكتور ناصر مندور كلمة عَبر فيها عن شكره لجامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات على دعوتها للمشاركة فى هذا الحفل.

مؤكدا أن الجامعة تعتز بالتعاون المُثمر، والشراكة العلمية الفعالة مع الجانب الصينى وبالأخص جامعة بكين لتكنولوجيا المعلومات.

مُعربا عن اعتزازه وتقديره لمشاركة الجامعة كعضو مؤسس فى هذا الإتحاد بعد أن شاركت 31 يناير الماضى فى تأسيس الإتحاد الدولى للتعليم الرقمي.

مُشيرا إلى أن التحالف الدولى للتعليم والتدريب المهنى هو منصة جديدة للتعاون فى تطوير التعليم المهنى بهدف تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم المهنى عبر إبتكار أساليب جديدة فى مجال التدريس تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتطوير جودة التعليم المهنى من خلال الابتكار التكنولوجى المستمر.

الابتكار التكنولوجي التكنولوجيا الحديثة الدكتور ناصر مندور الوفد المرافق جامعة قناة السويس