إصابة المخرج محمد العدل بجلطة فى القلب

أصيب المخرج محمد العدل بجلطة فى القلب، وخضع إلى العلاج اللازم على الفور، وتم إستقرار حالته الصحية.

ونشر المخرج محمد العدل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور له بعلن فيه عن إصابته بجلطة.

وعلق من خلال المنشور "الحمد لله جلطة في القلب و ربنا سترها

شكرا يارب علي كل حاجة".

انهالت التعليقات من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا بالدعاء له بالشفاء، وعودته إلى عمله فى أقرب وقت.

يشار أن المخرج محمد العدل أخرج في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "فاتن أمل حربي، بين السما والأرض، عملة نادرة، أرض النفاق، لأعلى سعر".