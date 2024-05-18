الليلة.. مصر تنافس على "بطولة العالم للإسكواش" بـ3 لاعبين

تنافس مصر على لقب بطولة العالم للإسكواش 2024، بعد تأهل 3 لاعبين للمباراة النهائية التي تقام اليوم السبت، على ملعب الإسكواش الزجاجي بمتحف الحضارة بالفسطاط، بعد ان ضمنت منافسات السيدات بتأهل نوران جوهر ونور الشربينى، وفى منافسات الرجال التايجر مصطفى عسل.

حيث تحتضن مصر بطولة العالم للإسكواش 2024، فى نادى بالم هيلز بأكتوبر، واستضاف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من دور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت منذ 9 مايو الجارى وحتى اليوم السبت الموافق 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

مواجهات النهائي

ومن المفترض ان يواجه التايجر المصري مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الثالث عالميًا، باللاعب البيروفى دييجو إلياس، المصنف الرابع عالميًا، على لقب الرجال، وذلك فى مباراة ينتظرها كل عشاق القفص الزجاجى.

بينما تلتقي المصرية نور الشربيني، لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الأولى عالميًا، بمواطنتها نوران جوهر، لاعبة نادى بالم هيلز والمصنفة الثانية عالميًا.

منافسات الرجال:

تأهل دييجو ألياس

وتأهل البيروفى الخطير دييجو الياس المصنف الثالث عالميًا، لنهائى بطولة العالم للإسكواش 2024، بعد تحقق أكبر مفاجآت بطولة العالم للرجال، ويصبح أول لاعب من أمريكا الجنوبية يتأهل إلى النهائى، بالفوز على المصنف الأول عالميا علي فرج بنتيجة 3-1، وذلك بواقع نقاط (11-5) (11-8)(7-11)(11-7).

تأهل مصطفى عسل

بينما تأهل اللاعب مصطفى عسل المصنف الثالث عالمياً لمواجهة دييجو ألياس، بعد فوزه في الدور نصف النهائي على اللاعب النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً، بنتيجة (3-2)، بعد أن تحولت الأشواط الى مارثون استمر 83 دقيقة، جاءت نتائجه كالتالى:

(11-7) (11-6) (8-11) (3-11) (12-10).

وفى منافسات السيدات

تأهل نور الشربينى

تأهلت المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج، والمصنفة الأولى عالميًا، لنهائى بطولة العالم للإسكواش 2024، بعد الفوز الأمريكية أوليفيا ويفر، بنتيجة 3-2، وتحقق رقم تاريخي فى أكبر وأعرق بطولة فى عالم القفص الزجاجى.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

7-11، 11-5، 6-11، 11-5، 11-5.

انجاز الشربينى

بهذا الفوز حققت نور الشربينى إنجازًا كبيرًا، بالتأهل إلى نهائى بطولة العالم للإسكواش للمرة العاشرة على التوالى بعد فوزها على أوليفيا ويفر فى مباراة نصف النهائى.

تأهل نوران جوهر

وعلى الجانب الآخر، حسمت المصرية نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز، والمصنفة الثانية عالميًا، الكلاسيكو المصرى وقطعت بطاقة التأهل إلى نهائى بطولة العالم للإسكواش 2024، بعد فوزها على مواطنتها هانيا الحمامى، لاعبة وادى دجلة، فى مباراة نصف النهائي بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط التى استمرت لـ 94 دقيقة، كأطول مباراة فى تلك النسخة حتى الآن كالتالي:

12-14، 11-2، 11-5، 11-7.

وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.