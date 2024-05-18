"إكسترا نيوز": رفح الفلسطينية تتعرض لاستهداف إسرائيلي مستمر

كشف عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز»، عن آخر التطورات في قطاع غزة، مشددًا على أن كافة التطورات التي تأتي تكون من الجانب الأخر من معبر رفح البري أي من قطاع غزة، موضحًا أن العمليات العسكرية لم تتوقف على مدار الساعات الأخيرة من الليل والصباح الباكر، والعمليات العسكرية من الجانبين أي من المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية.

وشدد «الغنام»، خلال مداخلة على الهواء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن القوات الإسرائيلي تسطير على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني والذي تمثل عائقًا أمام دخول المساعدات ودون عبور المصابين والجرحى من الجانب الأخر، وهو ما يمثل كارثة إنسانية وهناك تحذيرات من المنظمات الدولية تجاه استمرار الوضع بهذا الحصار الإسرائيلي الخانق على القطاع.

وأضاف أن وصول عدد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بحرًا عبر الممر البحري الذي تم إنشائه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا بأنه بحسب تصريحات حماس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «الأونروا» فأن هذه المساعدات التي تصل عبر الرصيف البحري لا تمثل أي شئ على الإطلاق في مقابل ما تقدمه المعابر البرية مع مصر من حجم المساعدات وسهولة الوصول، وتصريحاتهم بأن معبر رفح البري مع مصر يمثل البوابة الحقيقة لتقديم المساعدات والشاحنات التي تتمركز في الجانب المصري من المعبر.

وأشار إلى أن المساعدات التي تصل لقطاع غزة عبر الميناء والرصيف البحري الذي دشنته الولايات المتحدة الأمريكية هو محدود للغاية، منوهًا بأن مدينة رفح الفلسطينية تتعرض لاستهداف إسرائيلي مستمر وهناك أحياء بالكامل لم تعد موجودة، بسبب القصف الجوي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن هذه الأرقام تتحدث عن أن هناك 1400 منزل تم تدميرهم تدميرًا كاملًا.